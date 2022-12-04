البطريرك كيريل يدعو القيادة الروسية للتوجه شرقا

دعا البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، قيادة البلاد للتوجه شرقا نحو آسيا، في ظل العلاقات المتردية مع الغرب، وإيلاء الشرق الأقصى الروسي اهتماما أكبر لما به من ثروات لا تحصى.

وقال البطريرك كيريل خلال لقائه مع رئيس جمهورية ساخا، أيسن نيكولاييف يوم الأحد: "ما يحدث حاليا من حيث العلاقة بين روسيا والغرب يجب أن يعطي درسا لقيادتنا ودبلوماسيينا ومفكرينا وأن يبعث إشارة بضرورة اللتوجه شرقا. تفصل موسكو عن شرقي بلادنا مساحات شاسعة، وهي قبل كل شيء مساحات بلادنا".

وأشار إلى أن جمهورية ساخا واعدة وينبغي أن تنال ما تستحقه من العناية، وأضاف: "تستحق المزيد من الاهتمام، وربما المزيد من الاستثمارات. في الواقع، هناك ثروات لا تحصى، والمطلوب ليس تدمير هذه الثروات، وإنما الاستعانة بها لتطوير الصناعة والبنية التحتية والثقافة وكل ما تعتمد عليه جودة حياة الناس في روسيا".

المصدر: نوفوستي