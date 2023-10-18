حاكم سيفاستوبول: الأسطول الروسي يحبط هجوما جويا أوكرانيا

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأربعاء، أن الأسطول الروسي أحبط هجوما جويا أوكرانيا.

وكتب رازفوزاييف في قناته على تليغرام: "في منطقة سوخارنايا بالكا، أحبط أسطولنا هجوما جويا، وتم وضع جميع الخدمات المدنية في حالة تأهب".

وتابع "يتم توضيح المعلومات حول الأضرار في البنية التحتية. وأطلب من الجميع أن يظلوا هادئين وأن يثقوا بالمعلومات الرسمية فقط".

وأعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف يوم أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الروسية أسقطت ثماني مسيرات أوكرانية استهدفت القرم.

المصدر:نوفوستي