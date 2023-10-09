قديروف يسلم بوتين أرفع وسام شيشاني

تم تسليم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوسام الحامل لاسم أحمد حجي قديروف وهو أرفع وسام لجمهورية الشيشان.

وذكر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على قناته في تيلغرام، أن الوسام يحمل الرقم 1 وتم توقيع المرسوم الخاص به في عام 2007.

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وقال قديروف: "تم للتو تسليم أعلى وسام في جمهورية الشيشان - وسام أحمد حجي قديروف رقم واحد – لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. تم توقيع وثيقة منح هذا الوسام في عام 2007".

وأشار قديروف إلى أن الرئيس بوتين ساهم بشكل لا يمكن تقديره في نشر السلام وإعادة إعمار وبناء جهورية الشيشان وقدم دائما كل الدعم لشعبها، في أصعب فترة في تاريخها.

ووصف قديروف الوسام، بأنه علامة شكر متواضعة، للتعبير عن امتنان الشعب الشيشاني للرئيس بوتين.

ويعد وسام أحمد حجي قديروف أعلى وسام في الشيشان، وتم تأسيسه بعد وفاة أول رئيس لجمهورية الشيشان في عام 2004 نتيجة لهجوم إرهابي. ويتم منحه لقاء الخدمات المتميزة المقدمة لجمهورية الشيشان.

المصدر: نوفوستي