نجل رئيس الشيشان يحصل على لقب "بطل الجمهورية"

حصل آدم قديروف نجل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف على أعلى لقب في المنطقة، بطل جمهورية الشيشان حسبما كشف وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام الشيشاني، أحمد دوداييف.

وكتب دوداييف في قناته على تطبيق "تليغرام": "أخي العزيز <...> حصل آدم رمضانوفيتش قديروف على وسام بطل جمهورية الشيشان! الجميع يعرفه كشاب شجاع، مخلص لمسار جده الأكبر ويمثل عائلته (سلالته) بجدارة!".

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ومن جانبه، كتب نائب مجلس الدوما آدم ديليمخانوف على قناته في "تليغرام"، أن آدم قديروف حقق نجاحا خاصا في الرياضة بعد أن حقق عددا من الانتصارات المشرقة وغير المشروطة في بطولات الفنون القتالية المختلطة المرموقة.

وأشار أيضا إلى حصول آدم قديروف البالغ من العمر 19 عاما على المركز الأول في المنافسة الداخلية في البطولة المفتوحة العاشرة للرماية التكتيكية بين وحدات الأمن.

المصدر: تاس