الدفاع الروسية : تدمير مسيّرة أوكرانية بالقرب من سواحل جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية بدون طيارعلى بعد 10 كيلومترات من سواحل شبه جزيرة القرم

وجاء في بيان الوزارة: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لأسطول البحر الأسود طائرة أوكرانية بدون طيار على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم ودمرتها".

وكان حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف، صرح في وقت سابق، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوماً لأهداف جوية من جهة البحر الأسود في سيفاستوبول.

وكتب رازفوجاييف على قناته في "تيلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صد هجوم لأهداف جوية، من جهة البحر الأسود".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تحاول بشكل مستمر تنفيذ محاولات هجوم باستخدام الدرونات والمسيرات، على سيفاستوبول ومواقع أخرى في شبه جزيرة القرم.

وتقوم أنظمة الدفاع الجوي الروسية بتدمير معظم المسيرات الجوية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي