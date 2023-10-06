 
مباشر

الدفاع الروسية : تدمير مسيّرة أوكرانية بالقرب من سواحل جزيرة القرم

أخبار روسيا

الدفاع الروسية : تدمير مسيّرة أوكرانية بالقرب من سواحل جزيرة القرم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6e1

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية بدون طيارعلى بعد 10 كيلومترات من سواحل شبه جزيرة القرم

وجاء في بيان الوزارة: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لأسطول البحر الأسود طائرة أوكرانية بدون طيار على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم ودمرتها".

وكان حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف، صرح في وقت سابق، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوماً لأهداف جوية من جهة البحر الأسود في سيفاستوبول.
وكتب رازفوجاييف على قناته في "تيلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صد هجوم لأهداف جوية، من جهة البحر الأسود".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تحاول بشكل مستمر تنفيذ محاولات هجوم باستخدام الدرونات والمسيرات، على سيفاستوبول ومواقع أخرى في شبه جزيرة القرم.

وتقوم أنظمة الدفاع الجوي الروسية بتدمير معظم المسيرات الجوية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا