بوتين: الغرب نسي السلوك العقلاني وضبط النفس والحلول التوافقية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغرب نسي السلوك العقلاني وضبط النفس والحلول التوافقية، ويريد تحقيق مصالحه بأي ثمن مهما كان.

وأضاف بوتين في كلمة أمام منتدى فالداي الدولي يوم الخميس، أن روسيا تسعى دوما لاقتراح حلول تراعي مصالح جميع الأطراف.

وقال: "لكن يبدو أن الطرف الآخر في الغرب نسي تماما أن هناك مفاهيم مثل السلوك العقلاني وضبط النفس والحلول التوافقية، والاستعداد بدرجة ما لتقديم تنازلات من تحقيق نتائج مقبولة للجميع.. كلا، إنهم مهووسون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتسيطر عليهم فكرة واحدة وهي الدفع بكل وسيلة ممكنة وبأي ثمن، نحو تحقيق مصالحهم وحدهم".

وتابع قائلا: حسنا، إذا كان هذا هو خيارهم، لنرى ما الذي سيصلون إليه".

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المصدر: نوفوستي