 
مباشر
عاجل
شويغو يعلن عن تشكيل 9 أفواج احتياطية لقوات العملية الخاصة

شويغو يتفقد سير عمليات تدريب المتعاقدين والمتطوعين (فيديو)

أخبار روسيا

شويغو يتفقد سير عمليات تدريب المتعاقدين والمتطوعين (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5xk

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن الوزير سيرغي شويغو، تفقد تنظيم التدريب القتالي للجنود المتعاقدين والمتطوعين لوحدات "بارس" في ميدان تدريب بالمنطقة العسكرية الجنوبية.

إقرأ المزيد
شويغو: 335 ألف متطوع ومتعاقد دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام
شويغو: 335 ألف متطوع ومتعاقد دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن التدريب يجري تحت إشراف ضباط ذوي خبرة قتالية اكتسبوها خلال المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وأظهر القائمون على التدريب لشويغو كيفية استخدام طائرة مقاتلة بدون طيار لتدمير المعدات العسكرية والأهداف المعادية.

أثناء التدريب، أطلق المتدربون النار من أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة، وكذلك من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، وقاذفة قنابل آلية من طراز "آ غا إس -17"، وقاذفة اللهب "شميل" للمشاة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا