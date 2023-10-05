شويغو يتفقد سير عمليات تدريب المتعاقدين والمتطوعين (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن الوزير سيرغي شويغو، تفقد تنظيم التدريب القتالي للجنود المتعاقدين والمتطوعين لوحدات "بارس" في ميدان تدريب بالمنطقة العسكرية الجنوبية.

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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن التدريب يجري تحت إشراف ضباط ذوي خبرة قتالية اكتسبوها خلال المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وأظهر القائمون على التدريب لشويغو كيفية استخدام طائرة مقاتلة بدون طيار لتدمير المعدات العسكرية والأهداف المعادية.

أثناء التدريب، أطلق المتدربون النار من أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة، وكذلك من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، وقاذفة قنابل آلية من طراز "آ غا إس -17"، وقاذفة اللهب "شميل" للمشاة.

المصدر: RT