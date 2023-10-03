شويغو: 335 ألف متطوع ومتعاقد دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام

حدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عدد الجنود المتطوعين والمتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية منذ بداية العام حيث بلغ عددهم أكثر من 335 ألف شخص دخلوا الخدمة العسكرية.

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جاء ذلك في مؤتمر لوزير الدفاع بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية حيث كان أهم ما جاء فيه:

تعداد الجنود المتعاقدين والمتطوعين الذين دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام بلغ 335 ألف.

عدد المتعاقدين من بينهم 50 ألف.

جميع المناطق المختلفة والشركات الحكومية والقوزاق الروس يقدمون مساهمات كبيرة في قضيتنا المشتركة.

لقد نجحت القوات الروسية في إضعاف القدرة القتالية للعدو بشكل كبير وألحقت به أضرارا جسيمة.

باءت بالفشل جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي، وتم صد كافة الهجمات في اتجاه سوليدار وأرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).

لدى روسيا ما يكفي من الأفراد العسكريين للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ولا توجد أي خطط لتعبئة إضافية. وما يسهل ذلك إلى حد كبير هو الموقف الوطني لمواطنينا، الذين يتطوعون بنشاط إلى صفوف المدافعين عن الوطن.

أرسلت جامعة القوات الخاصة في غوديرميس أكثر من 14 ألف و500 فرد إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا عقب انتهائهم من التدريب، وهو ما يسمح بتبديل الأفراد في الوقت المناسب.

جنود القوات المسلحة الروسية يتصرفون ببسالة وحسم خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ويظهرون بطولة حقيقية، وتم منح ألقاب فخرية إلى 57 وحدة وتشكيلا عسكريا، وأوسمة لـ 20 تشكيلا ووحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية.

أود الإشارة بشكل خاص إلى جمهورية الشيشان وحاكمها رمضان قديروف، حيث تم تشكيل 3 أفواج و3 كتائب مشاة آلية، وقد أثبتت الوحدات تحت قيادة "بطل روسيا" أبتي علاء الدينوف جدارتها في العملية العسكرية الخاصة.

معدل الوفيات بين العسكريين الجرحى يبلغ 0.43% وهو في تناقص. وأكثر من 98% من العسكريين الروس الذين أصيبوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا خرجوا من الخدمة بعد تعافيهم، حيث يتم تنظيم الدعم الطبي للأفراد على مستوى جيد. ويتم تقديم الإسعافات الأولية في ساحة المعركة في الدقائق الأولى بعد الإصابة كقاعدة عامة.

تم نشر المستشفيات الميدانية في المنطقة المجاورة مباشرة لخط الاتصال القتالي، معززة بجراحين ذوي خبرة من المؤسسات الطبية المركزية.

المصدر:نوفوستي