موسكو تدعو واشنطن للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا

دعا نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف في الأمم المتحدة، السلطات الأمريكية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

وقال فورونتسوف، خلال اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "في سياق الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، يجب مراقبة تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي في أوكرانيا، الذي تم تنفيذه بدعم من البنتاغون والهياكل التابعة له".

وشدد فورونتسوف على أن "القضايا التي طرحتها روسيا رسميا فيما يتعلق بهذا النشاط البيولوجي العسكري، حول المشاريع التي تم تنفيذها في انتهاك لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتُكسينية، تحتاج إلى تسوية".

ووفقا له، فإن هذا يؤكد الحاجة إلى اعتماد بروتوكول ملزم قانونا حول جميع مواد الاتفاقية مع آلية تنفيذ فعالة.

وفي السادس من الشهر الماضي، أكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، إيغور كيريلوف، أن واشنطن تسعى لتوسيع شبكة مختبراتها البيولوجية.

وأكد كيريلوف أن اهتمام واشنطن ينصب على دول العراق واليمن والأردن، و إندونيسيا والفلبين، وكينيا والمغرب وأوغندا".

المصدر: نوفوستي