قديروف يبرز عضلاته القوية ردا على سؤال حول وضعه الصحي (فيديو)

أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف أنه يتمتع بصحة جيدة مشمّراً عن عضلاته.

ونشر الصحفي الروسي بافيل زاروبين، على قناته على تيليغرام فيديو للرئيس الشيشاني، وهو يؤكد أنه بصحة جيدة، ويبرز عضلاته.

وسأل زاروبين قديروف: "لقد كتبوا عنك الكثير خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وعن صحتك، بماذا يمكنك الرد على هؤلاء؟"

فرد على ذلك رئيس الشيشان بأن شمر عن عضلاته التي بدت قوية.

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وفي وقت سابق، نشر موقع الكرملين الإلكتروني أنباء حول اجتماع عمل جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورمضان رقديروف.

وناقش الطرفان الوضع في الجمهورية والوضع الاجتماعي ومشاركة المقاتلين الشيشان في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: ريا نوفوستي