 
مباشر

بوتين يشيد بالنمو غير المسبوق الذي تسجله مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي

أخبار روسيا

بوتين يشيد بالنمو غير المسبوق الذي تسجله مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4ln

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الجمهوريات وحكام الأقاليم والمقاطعات الروسية المنتخبين مؤخرا بأداء الاقتصاد الروسي غير المسبوق، ووتيرة النمو التي يسجلها.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الصناعة تعمل بطريقة لم تعمل بمثلها منذ فترة طويلة، ويتم في البناء والزراعة تحقيق أرقام قياسية لم تحققها البلاد حتى إبان الاتحاد السوفيتي.

إقرأ المزيد
بوتين يشير إلى نمو تعداد الشباب في روسيا ويوجه لاتخاذ إجراءات
بوتين يشير إلى نمو تعداد الشباب في روسيا ويوجه لاتخاذ إجراءات

وأضاف بوتين: "قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء للذين ينظرون إلى الأمور من الخارج، وتوقعوا أن كل شيء سوف ينهار هنا، لكن حدث عكس ذلك تماما".

وتابع: "تطور الاقتصاد الروسي يتسارع والصناعة تعمل بطريقة لم نشهدها منذ فترة طويلة، والزراعة تسجل أرقاما قياسية جديدة، والبناء يتطور بوتيرة لم يسبق لها مثيل حتى إبان العهد السوفيتي. يتوفر لدينا كل شيء لكي نواصل السير قدما على المسار الذي رسمناه بشكل فعال لتعزيز البلاد".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا