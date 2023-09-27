فريق الإنقاذ الروسي في ليبيا يعلن اختتام مهمته في المناطق المنكوبة

أعلن ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الروسي في المناطق المنكوبة التي دمرها الإعصار "دانيال" في ليبيا.

وقال المتحدث: "بتعليمات من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، اختتم فريق وزارة الطوارئ الروسية مهمته في ليبيا".

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وعمل رجال الإنقاذ الروس على مدار الساعة لمدة عشرة أيام، مسح خلالها الفريق مساحة 610 آلاف كيلومتر مربع و108 كيلومترات من الخط الساحلي خلال عملية البحث كما أزال ما يقرب من 2000 متر مكعب من الحطام.

وذكرت وكالة "تاس" أن فريق الإنقاذ الروسي انتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، كما ساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصا بينهم 67 طفلا.

وأفادت الوكالة بأن غواصي الوزارة قاموا بـ47 غطسة وانتشال 17 قاربا وسيارة إلى السطح.

وضم فريق الإنقاذ الروسي 100 متخصص من رجال الإنقاذ والغواصين والمسعفين وعلماء النفس ووحدات الكلاب البوليسية ومشغلي الطائرات من دون طيار.

وضربت العاصفة "دانيال" مدن شرق ليبيا ما أدى إلى سيول وفيضانات عارمة أودت بحياة أكثر من 4000 شخص، وخلفت دمارا كبيرا بمدينة درنة.

المصدر: تاس