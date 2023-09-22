رجال الإنقاذ الروس ينتشلون 110 جثث من قتلى الفيضانات في ليبيا (فيديو)

أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ الروس في ليبيا انتشلوا حتى الآن 110 جثث من قتلى الفيضانات.

وجاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، حيث قام المتخصصون، في يوم واحد، برفع وإجلاء 80 جثة. وأصبح ما تم انتشاله في المجموع هو 110 جثث منذ بداية العمل. وقام رجال الإنقاذ بذلك بمشاركة زملاء أتراك بتنفيذ عملية معقدة لإجلاء جثث الموتى".

وأشارت الوزارة إلى أن عدة مجموعات من المتخصصين عملت في الموقع، فيما قامت المجموعة الأولى بفحص وسط مدينة درنة، والثانية بأعمال في المنطقة الساحلية ومنطقة المياه، فيما انتشرت مجموعتان أخريان على بعد 25 كيلومترا من المدينة، والتي فيها تم العثور على منطقة بها عدد كبير من الجثث.

وتابع البيان: "لقد عمل رجال الإنقاذ من الشاطئ بمساعدة معدات التسلق وكذلك في الماء، بينما كانت تيارات المياه الجانبية والرياح وكذلك القمامة والحطام تعرقل عملهم، وقد وصل رجال الإنقاذ الروس أولا إلى الشاطئ على متن قوارب مائية كبيرة، ثم تم نقلهم إلى قوارب صغيرة.

المصدر: تاس