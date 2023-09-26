برلمانية روسية: نظام كييف يستخدم أساليب "داعش" لتجنيد الأطفال

قالت آنا كوزنتسوفا نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إن نظام كييف يستخدم لتجنيد الأطفال نفس الأساليب التي استخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت كوزنتسوفا في اجتماع لجنة التحقيق البرلماني في الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف ضد الأطفال: " تسجل اللجنة باستمرار وقائع تجنيد الأطفال التي ينظمها نظام كييف <…>. في أوكرانيا يعملون وفقا لمخططات داعش ويستخدمون أساليبه. في 3 يوليو 2017، تم توزيع الدليل المنهجي "الذئب المنفرد للمخربين" مع الدعوة للانتقام لهزيمة التنظيم، والآن نرى أن كل مخططات التنظيم الإرهابي تستخدم اليوم لتجنيد أطفالنا".

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وأشارت البرلمانية إلى أن تجنيد الأطفال يحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي والماسنجر، ويستخدم الأوكرانيون خلال ذلك حسابات مزيفة أو قنوات مغلقة أو برامج دردشة. وقالت: "يتم اجتذاب الأطفال إلى مجتمعات مدمرة، في البداية عبر الإنترنت، ثم يتم استخدامهم في الحياة الواقعية، مع إعطاء تعليمات واضحة لهم، واستدراجهم بنوع من الجوائز، ولكن في النهاية لم يحصل أحد منهم على أية أموال. ويتم تصوير مواقع القوات الروسية، ومساعدة القوات الأوكرانية في تصحيح الضربات المدفعية أو ارتكاب أعمال تخريبية داخل روسيا".

في 20 يونيو، اعتمد مجلس الدوما قراره بإجراء تحقيق برلماني في جرائم نظام كييف ضد الأطفال. وفي اجتماع عقد في 21 يونيو، اعتمد مجلس الاتحاد قرارا لدعم مبادرة بدء تحقيق برلماني. وتضم اللجنة 13 عضوا في مجلس الاتحاد و13 نائبا في مجلس الدوما.

المصدر: تاس