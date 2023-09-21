مجلس النواب الروسي يقترح الحد من بيع مشروبات الطاقة

شدد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون حماية الصحة سيرغي ليونوف، في مقابلة مع بوابة "لينتا.رو" على ضرورة الحد من بيع مشروبات الطاقة للقاصرين على المستوى الفيدرالي.

وقال: "لقد تم تقديم هذا القانون..وأعتقد أن الحزب الديمقراطي الليبرالي في البرلمان سيدعم هذه المبادرة، كما أعتقد أنه من الضروري الحد من بيع مشروبات الطاقة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، لأن لها تأثيرا سلبيا إلى حد ما على المراهقين". ولخص البرلماني قائلا: "صحة الأطفال هي في المقام الأول".

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وفي وقت سابق، قال العضو في لجنة الأمن ومكافحة الفساد بمجلس النواب سلطان خامزاييف، إن مجلس الدوما، بالتعاون مع الحكومة، يعكف على إعداد مشروع قانون يحظر بيع مشروبات الطاقة للقاصرين. فقد قيم النائب إيجابيا ممارسة حظر بيع مثل هذه المشروبات للأطفال في بعض المناطق الروسية.

وقد وصف العالم السياسي يوري سفيتوف هذا الاقتراح بأنه صحيح وضروري. ومع ذلك، أشار إلى أن قناة 360 التلفزيونية الروسية لفتت إلى أن أي حظر يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بالسوق السوداء، كما كان الحال مع المشروبات الكحولية في الماضي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا