وفاة وزير الاقتصاد الروسي الأسبق يفغيني يسين

غيب الموت يفغيني يسين المدير العلمي الفخري لجامعة البحوث العلمية في مدرسة الاقتصاد العليا ووزير الاقتصاد الروسي الأسبق يفغيني يسين.

أفاد بذلك العالم السياسي ألكسندر كينيف على قناة "تليغرام" التابعة له، قائلا إن يسين توفي في موسكو عن عمر يناهز 89 عاما بعد أن نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة.

ولد يفغيني يسين عام 1934 في أوديسا حيث أنهى معهد التقنيات المائية، ثم أنهى كذلك عام 1963 كلية الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية.

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وتولى عام 1989 إدارة شعبة في لجنة الإصلاح الاقتصادي لدى مجلس الوزراء للاتحاد السوفيتي وشارك في وضع عدد من برامج الانتقال إلى اقتصاد السوق، بما في ذلك برنامج "500 يوم" الذي كان من شأنه التغلب على الأزمة الاقتصادية عام 1990. ثم تولى إدارة مركز التحليل لدى رئيس روسيا بوريس يلتسين.

وفي عام 1992 قام بتأسيس جامعة البحوث العلمية في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو والتي ظل رئيسا لها على مدى 30 عاما تقريبا. وتم تعيينه عام 2021 مديرا علميا فخريا لها.

وكان في الفترة ما بين عامي 1994 – 1997 يشغل منصب وزير الاقتصاد الروسي. وغالبا ما يقال إن يفغيني يسين كان أول أستاذ لرئيسة المركزي الروسي ألفيرا نبيؤولينا. وكان في أعوام 2000 – 2019 يتولى إدارة المؤسسة العلمية للعلوم النظرية والتطبيقية "المهمة الليبيرالية". وأصبح عام 2015 عضوا في مجلس حقوق الإنسان في روسيا.

المصدر: فيدوموستي