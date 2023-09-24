الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود وكورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين بعد ظهر اليوم الأحد في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين المحاذيتين للحدود الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 14:40 اليوم الأحد، "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق بيلغورود وكورسك.

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من جانبه، ذكر حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من مدينة بيلغورود، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وصباح اليوم أعلن حاكم كورسك رومان ستاروفويت أن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مبنى إداريا في مدينة كورسك، مخلفة إضرارا طفيفة في سقفه.

من جانبه، قال عمدة كورسك إنه قرر في ظل الأحداث الأخيرة، إلغاء الألعاب النارية التي كان من المزمع إطلاقها مساء اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ991 لتأسيس المدينة.

المصدر: RT