السلطات الروسية: مسيرة أوكرانية تستهدف مبنى إداريا في كورسك

أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت بأن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مبنى إداريا في مدينة كورسك اليوم الأحد، مخلفة إضرارا طفيفة.

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وكتب ستاروفويت عبر "تلغرام": "هاجمت طائرة بدون طيار أوكرانية مبنى إداريا في المنطقة الوسطى" في كورسك، مضيفا أن سقف المبنى "تعرض لأضرار طفيفة"، وأن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة عن تدمير مسيرة أوكرانية فوق كورسك، التي تتعرض بانتظام، أسوة بمقاطعات روسية أخرى قريبة من الحدود الأوكرانية، لهجمات طائرات بدون طيار معادية.

المصدر: RT