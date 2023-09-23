بوتين يصف النظام الانتخابي الروسي بأنه أحد أفضل الأنظمة في العالم

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النظام الانتخابي الروسي يعتبر من أفضل الأنظمة في العالم، فهو يقوم على إجراءات واضحة وشفافة للمواطنين.

وقال في تهنئته للجنة الانتخابات المركزية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها: "في الواقع، نحتفل هذا العام بالذكرى الـ30 للنظام الانتخابي في روسيا. إنه يعتبر أحد أفضل الأنظمة في العالم، لأنه قائم على إجراءات انتخابية شفافة ومفهومة للمواطنين وعلى الامتثال الصارم للقواعد الانتخابية وعلى حماية المصالح الوطنية وسيادة روسيا وحرية التعبير لمواطنيها".

المصدر: نوفوستي