بامفيلوفا: الانتخابات الروسية جرت بنجاح على مختلف المستويات

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، في اجتماع لاستعراض نتائج يوم الانتخابات الموحد، إنه يمكن اعتبار أن الانتخابات الأخيرة تمت بنجاح على مختلف المستويات.

وأضافت: "في جميع الكيانات الفيدرالية الأربعة - جمهورية قراتشاي-شركيسيا، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنويارسك، ومقاطعة ليبيتسك – تم جرد نتائج التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب مجلس الدوما. يمكن اعتبار أن الانتخابات لمختلف المستويات جرت بنجاح".

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وذكرت بامفيلوفا أن 31.5 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات الإقليمية وذلك من أصل 67 مليون ناخب محتمل، بمتوسط ​​مشاركة بلغ 45.65%. وهذه نسبة إقبال عالية.

ووفقا لها، تم في ختام هذه الانتخابات، انتخاب ما يقرب من 29 ألف مرشح من 13 حزبا، وتم انتخاب 2700 مرشح مستقل من بين 12300 مرشح.

المصدر: تاس