 
مباشر

موسكو تعبر عن امتعاضها إزاء قرار بلغاريا طرد 3 رجال دين روس

أخبار روسيا

موسكو تعبر عن امتعاضها إزاء قرار بلغاريا طرد 3 رجال دين روس
Sputnik MAXIM BLINOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w350

أعربت الخارجية الروسية عن امتعاضها إزاء قرار السلطات البلغارية طرد 3 من رجال الدين الروس الذين اعتبرتهم صوفيا "تهديدا للأمن القومي" البلغاري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الخميس، إن "هذه الخطوة غير الودية الصارخة من قبل السلطات البلغارية غير قابلة لأي تفسير منطقي".

وأضاف البيان: "نعبر عن امتعاضنا وصدمتنا إزاء ما حدث. وهذا دليل آخر على أن القيادة البلغارية الحالية اختارت بشكل نهائي النهج الرامي ليس فقط إلى تدمير العلاقات السياسية بين البلدين، بل والروابط الثقافية والإنسانية بين شعبينا".

إقرأ المزيد
الخارجية البلغارية تستدعي السفيرة الروسية
الخارجية البلغارية تستدعي السفيرة الروسية

وتابعت الخارجية: "إن هدفهم اليوم قطع العلاقات بين الكنيستين الشقيقتين الروسية والبلغارية الأرثوذكسيتين، والروابط الأخوية بين الشعبين الروسي والبلغاري".

وأكدت أن "كامل المسؤولية عن التدهور السريع للعلاقات الثنائية بين روسيا وبلغاريا يقع على عاتق الجانب البلغاري".

يذكر أن سلطات الهجرة البلغارية استدعت يوم 21 سبتمبر الجاري 3 من رجال الدين الروس في بلغاريا، وهم رئيس دار الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا، الأرشمندريت فاسيان، وسكرتير الدار، كبير القساوسة يفغيني وأحد العاملين في الكنيسة، وأمهلتهم 24 ساعة لمغادرة البلاد، متهمة اياهم بأنهم "يمثلون خطرا على الأمن القومي" لبلغاريا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا