الخارجية البلغارية تستدعي السفيرة الروسية

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية، عن استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، للحديث حول إدراج الصحفي خريستو غروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين بروسيا.

وبحسب بيان الوزارة: "نبلغكم أنه نظرا لأن وزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية، وضعت الصحفي الاستقصائي البلغاري خريستو غروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين، فقد تم استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، لحضور اجتماع في وزارة الخارجية في أول يوم عمل بعد الإجازة".

وستستمر عطلة عيد الميلاد في بلغاريا حتى 28 ديسمبر.

وأفيد يوم الاثنين، أن وزارة الداخلية الروسية أعلنت أن غروزيف شخصا مطلوبا داخل الأراضي الروسية، وقال مصدر لوكالة "نوفوستي"، إنه تم رفع قضية جنائية ضد كبير المحققين في صحيفة Bellingcat حول توزيع وإنتاج أخبار مزيفة عن الجيش الروسي.

وفي يوليو، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن البلغاري خريستو غروزيف، شارك في عملية للمخابرات العسكرية الأوكرانية حاولت اختطاف طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقال لاحقا، إن كييف حاولت تجنيد طيارين روس لهذه المهمة، لكن دوره اقتصر على توثيق الأحداث.

ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، تلقت المخابرات الروسية المضادة في تلك اللعبة العملياتية بيانات، وبفضلها دمرت القوات المسلحة في النهاية العديد من المنشآت العسكرية الأوكرانية المشاركة في العملية.

وأشار مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إلى أن صحيفة Bellingcat، تم إنشاؤها لممارسة الضغط على أي بلد، وكذلك على الأفراد والكيانات القانونية.

وأضاف، أن جهاز المخابرات يمتلك معلومات حول من يدير "مشروع التحقيق الصحفي المفترض"، والذي يوظف أيضا أعضاء سابقين في الأجهزة الأمنية.

المصدر: نوفوستي