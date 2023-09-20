ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز في ضواحي موسكو بعد انهيار عوارض إسمنتية على رجال الإنقاذ

ارتفع عدد ضحايا انفجار الغاز المنزلي في مبنى من تسعة طوابق بشارع أوكتيابرسكايا في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو اليوم، إلى 5 قتلى و9 جرحى.

وحسب الطوارئ الروسية، فإن ستة من عناصر فرق الإنقاذ أصيبوا إثر انهيار عوارض إسمنتية عليهم، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة أربعة آخرين نقلوا للمستشفى.

وأعلنت وزارة الطوارئ (في وقت سابق) أن 3 أشخاص من سكان المبنى لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار أنبوب يغذي البناء بالغاز المنزلي.

وفي وقت سابق، أفيد بانهيار الطوابق الثالث والرابع والخامس في المبنى المذكور، وتعرض ما لا يقل عن 10 شقق لأضرار.

المصدر: نوفوستي