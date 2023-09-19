بوتين يوعز بتوسيع إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المضادة للمدفعية خلال عام 2024

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بشأن توسيع جدول إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المضادة لقذائف المدفعية خلال العام المقبل 2024.

وقال بوتين في اجتماع للجنة الصناعية العسكرية في إيجِفسْك: "نحن بحاجة إلى زيادة أحجام إنتاج الأسلحة المضادة لقذائف المدفعية والدفاع الجوي. لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر، وأعطيت عددا من التعليمات لاستكمال جدول التزويد خلال عام 2024 بالقذائف المذكورة".

ووفقا له، تمكنت مؤسسات الصناعة الدفاعية خلال الأشهر الثمانية الماضية من الحفاظ على وتيرة عمل مستقرة وحتى زيادة إنتاج المعدات والذخائر العسكرية في مناطق معينة.

وأشار بوتين إلى أن "حجم إنتاج الأنواع الرئيسية من المركبات المدرعة زاد بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، كما تضاعف إنتاج الأسلحة ذات الشعبية بشكل خاص ثلاث مرات".

وفي الوقت نفسه، أصدر تعليماته إلى شركات صناعة الدفاع لتطوير أنشط لقدرات الإنتاج وتطبيق تقنيات متقدمة وإيلاء جودة المنتج اهتماما متزايدا.

وأكد الرئيس أن احتياجات القوات الروسية من الأسلحة زادت كثيرا بعد بدء العملية الخاصة، ويعتبر توفيرها مهمة استراتيجية.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيجِفسك، حيث يعقد اجتماعا للجنة الصناعية العسكرية الروسية، وبعد ظهر يوم الثلاثاء، أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تحتفل اليوم بعيد صانع السلاح.

ووفقا للمسؤول، سيهنئ بوتين جميع المشاركين في اجتماع اللجنة بعيدهم المهني، وبعد ذلك ستتم مناقشة قضايا صناعة الدفاع خلف أبواب مغلقة.

يذكر أنه في عام 2010، تقدم مصمم الأسلحة الخفيفة ميخائيل كلاشينكوف إلى الرئيس الروسي باقتراح إنشاء عيد "صانع السلاح". ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في تولا وإيجفسك، اللتين تعتبران عاصمتي مجمع الصناعة العسكرية في البلاد.

المصدر: RT