مدفيديف يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة دونيتسك بتوجيه من بوتين

تفقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، ميدان تدريب الجنود المتعاقدين في جمهورية دونيتسك على خط متقدم في الجبهة.

وقال مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليغ أوسيبوف إن "مدفيديف بتكليف من القائد الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين تفقد ميدان تدريب للجنود المتعاقدين الواقع في جمهورية دونيتسك على مقربة من الخط الأمامي للجبهة، وتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة".

وسبق أن زار مدفيديف المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا، حيث التقى برئيسي جمهوريتي لوغانسك ليونيد باسيشنيك، ودونيتسك دينيس بوشيلين، وبحث معهما إجراءات ضمان أمن الجمهوريتين.

كما قام مدفيديف بعدة زيارات تفقدية لمراكز تدريب المقاتلين المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس