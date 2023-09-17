الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لقوات كييف يستهدف القرم بالمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مسيّرتين أوكرانيتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم وإحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية بطائرات بدون طيار، ودمّرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة طائرتين بدون طيار فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم.

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تأتي هذه المحاولة من قبل قوات كييف بعد أقل من 24 ساعة على محاولة سابقة قامت بها فجر اليوم الأحد عندما أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمّرت 6 مسيرات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وقالت في بيان: "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 01:15 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".

المصدر: RT