 
مباشر

شويغو يتفقد مصنع مروحيات "كا-52" الهجومية

أخبار روسيا

شويغو يتفقد مصنع مروحيات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1t5

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو صباح اليوم الجمعة زيارة تفقدية لمجمع صناعة المروحيات الهجومية "بروغريس" في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي.

وتفقد شويغو سير العمل في المصنع ومختلف مراحل تصنيع المروحيات الهجومية "كا-52 إم".

كما استمع لمدير المجمع سيرغي شامشورا الذي أطلع شويغو على تجهيز المروحيات بأنظمة رؤية ورادار جديدة وأسلحة أكثر تطورا، ما يزيد من قدرتها القتالية.

وأضاف شمشورا أن المجمع يعمل الآن على إدخال تعديلات على المروحيات العاملة في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.

وسبق لوزير الدفاع وتفقد اليوم الجمعة مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية في إقليم بريموريه ووجه بتشغيله بكامل طاقاته، وإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"