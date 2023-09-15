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وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنعا لتحديث الغواصات النووية في بريموري ويوجه بتشغيله بكامل طاقته

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وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنعا لتحديث الغواصات النووية في بريموري ويوجه بتشغيله بكامل طاقته
Sputnik
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مصنع "زفيزدا" بمقاطعة بريموري، ووجه بتشغيله بكامل طاقته لإنهاء عمليات إصلاح وتحديث الغواصات، والإيفاء بكامل طلبات الجيش الروسي.

كذلك استمع وزير الدفاع الروسي أثناء زيارته التفقدية إلى تقرير من رئيس المصنع حول سير العمل، وأكد على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن شويغو "أولى اهتماما خاصا لتنفيذ طلبات الدفاع في الموعد المحدد، وطالب بتشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية القصوى من أجل استكمال إصلاح وتحديث الغواصات".

ويعد مجمع "زفيزدا" رائدا في مجال إصلاح غواصات أسطول المحيط الهادئ، وإعادة تجهيز وتحديث الغواصات الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية.

المصدر: RT

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