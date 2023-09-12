بوتين يؤجل حتى نهاية العام الحديث عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أرجأ الحديث عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العام، أي عندما يحدد البرلمان موعد هذه الانتخابات.

وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "بموجب القانون، يتعين على البرلمان اتخاذ القرار بهذا الخصوص في نهاية العام. وعندما يتم اتخاذ القرار، ويتم الإعلان عن الانتخابات، ويتم الإعلان عن الموعد، سنتحدث".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بوتين يمكن أن يحدد خططه لعام 2024، عندما يتم تحديد الموعد النهائي لتسمية المرشحين للانتخابات الرئاسية.

المصدر: تاس