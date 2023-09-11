بامفيلوفا: المشاركة في الانتخابات الإقليمية هي الأعلى منذ عام 2017

قالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، في مؤتمر صحفي حول النتائج الأولية ليوم التصويت الموحد، إن أكثر من 45 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 43.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2017.

وأضافت: "هذا معدل مشاركة مرتفع جدا لانتخابات من هذا المستوى. في العام الماضي بلغت نسبة مشاركة الناخبين في يوم التصويت الموحد -35٪، وفي عام 2020 - 41.17٪. هذا هو أعلى معدل مشاركة منذ عام 2017".

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ووفقا لها، تم خلال التصويت في الانتخابات التي جرت لتوها، انتخاب أكثر من 30 ألف مرشح من 13 حزبا على مختلف المستويات.

وقالت: "في روسيا يعمل بشكل مشروع 25 حزبا، شارك في الانتخابات 20 منها، وفاز مرشحون من 13 حزبا".

ونوهت بامفيلوفا بأن أكثر من 182 ألف مراقب، تابعوا سير الانتخابات الإقليمية، بما في ذلك أكثر من 77 ألف مراقب من الأحزاب السياسية.

يوم الجمعة الماضي، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

المصدر: تاس