بوتين يمنح لقب "مدينة البسالة العمالية" لعشر مدن روسية

منح الرئيس فلاديمير بوتين لقب "مدينة البسالة العمالية" لعشر مدن في روسيا الاتحادية. ووقع اليوم الاثنين على مرسوم بذلك تم نشره على موقع الكرملين الرسمي.

ووفقا للمرسوم حصلت على هذا الشرف الكبير، مدن فلاديمير وناخودكا ونوفوموسكوفسك وبودولسك وريازان وأولان أودي وخانتي مانسيسك وفوتكينسك (أدمورتيا) وروبتسوفسك (إقليم ألتاي) وبروكوبييفسك (كوزباس).

وجاء في المرسوم: "تم منح هذا اللقب الفخري، لقاء المساهمة الكبيرة لسكان هذه المدن في تحقيق النصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، وضمان الإنتاج المستمر للمنتجات العسكرية والمدنية في المؤسسات الصناعية، وإظهار البطولة العمالية الجماعية ونكران الذات".

ويشار إلى أن الرئيس بوتين، كان قد أيد قانون منح ألقاب "مدينة البسالة العمالية" لـ10 مدن روسية، وذلك في 5 سبتمبر خلال اجتماع اللجنة المنظمة "النصر".

وقام أندريه تورتشاك، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي بالإعلان عن المدن المقترحة لنيل هذا اللقب. وأشار تورتشاك إلى أن من بين المدن هناك مراكز إقليمية كبيرة ومدن كبيرة. ويجمع بينها كلها، المساهمة الهائلة للسكان في النصر، وضمان عمل المؤسسات التي تم إجلاؤها والإمداد المستمر للجبهة.

وفي نوفمبر 2022، وقع بوتين مرسوما يمنح هذا اللقب لتسع مدن. من بينها: غورلوفكا (جمهورية دونيتسك الشعبية) ولوغانسك (جمهورية لوغانسك الشعبية)، وأستراخان، وفولوغدا، وزلاتوست، وكاسبيسك، ونوريلسك، وأورسك، وياكوتسك.

المصدر: وكالات