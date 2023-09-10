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الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة بدون طيار عند اقترابها من بيلغورود

أخبار روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة بدون طيار عند اقترابها من بيلغورود
Sputnik
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قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية عند اقترابها من منطقة بيلغورود.

وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام: "عملت وسائط الدفاع الجوية التابعة للجيش الروسي في منطقة بيلغورود، وتم إسقاط طائرة بدون طيار معادية حاولت الاقتراب من المنطقة".

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وأشار المحافظ إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.

وسقطت إحدى شظايا المسيرة الجوية في حديقة عقار سكني خاص. وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث.

المصدر: تاس

 

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