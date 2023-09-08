الداخلية الروسية تعلن كبح جماعة النازيين الجدد "الرمز الأبيض"

قالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إيرينا فولك، إن الوزارة كبحت نشاط جماعة "الرمز الأبيض" النازية الجديدة التي أعد أعضاؤها سلسلة من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك ضد مصالح الدولة.

وأضافت المتحدثة: "قامت مديرية مكافحة التطرف بوزارة الداخلية الروسية، بالتعاون مع الهيئات الأمنية المختصة الأخرى، بوقف نشاط قادة مجموعة الرمز الأبيض النازية الجديدة، التي يقيم أعضاؤها اتصالات مع منظمات يمينية متطرفة أجنبية. وتفيد المعلومات الأولية، بأن أعضاء المجموعة يستعدون لارتكاب سلسلة من الجرائم الخطيرة على أراضي روسيا، بما في ذلك ضد مصالح الدولة".

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ووفقا للمتحدثة، تم احتجاز كافة المشاركين النشطين في هذه المجموعة الإجرامية. وأشارت فولك إلى أنه يوجد بينهم العديد من أصحاب السوابق الذين تمت إدانتهم في فترات سابقة بجرائم متطرفة وخطيرة ضد المجتمع.

وخلال عمليات التفتيش في أماكن إقامتهم، تم اكتشاف رموز وأدوات وأدبيات نازية، وكذلك أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأسلحة تدريب وذخيرة.

المصدر: تاس