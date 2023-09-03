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بوتين يتفقد مدرسة ومركزا ترفيهيا جديدا في قرية بمقاطعة تفير (فيديو)

أخبار روسيا

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زار الرئيس فلاديمير بوتين مدرسة ومركزا ثقافيا جديدا في قرية تورغينوفو بمقاطعة تفير غربي البلاد، حيث اجتمع مع المعلمين وتلامذة المدرسة بمناسبة بدء العام الدراسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن بوتين تفقد المدرسة الجديدة التي تم بناؤها في وقت قصير جدا لاستيعاب 300 تلميذ.

وتحدث الرئيس الروسي مع المعلمين، واطلع على البنية التحتية للمدرسة، والمركز الثقافي والترفيهي الملحق بها.

وجرت الزيارة مساء الجمعة بعد درس مفتوح أعطاه الرئيس بوتين للتلاميذ بعنوان "تحدث عن المهم" بمناسبة أول أيام العام الدراسي الجديد.

المصدر: RT

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