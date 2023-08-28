بتعليمات من قديروف.. قرارات صارمة في الشيشان عن المهور وهدايا حفلات الزواج الباهظة

أقرت الإدارة الدينية للمسلمين في جمهورية الشيشان الروسية مجموعة من القواعد الإلزامية الخاصة بإجراء احتفالات الزفاف تتكون من من 11 نقطة.

وتحظر القواعد، على وجه الخصوص، تقديم هدايا باهظة الثمن لأقارب العريس.

وتم توقيع الوثيقة من قبل مفتي الشيشان صلاح خادجي مجييف.

dzen.ru

وظهر في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، تقليد لتقديم هدايا باهظة الثمن لحمات الزوج ووالد الزوج.

وحسب رئيس الجمهورية، رمضان قديروف، فإن تكلفة تنظيم حفلات الزفاف ارتفعت وأصبح الناس "رهائن الابتكار".

وأعلن قديروف في 16 أغسطس الجاري أنه أصدر تعليماته لممثلي رجال الدين بوضع مجموعة من الإجراءات للمساعدة في حل هذه المشكلة.

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وهناك بند خاص في مجموعة القواعد التي أعدته الإدارة الدينية للمسلمين في الشيشان يحظر بشكل صارم أي تجاوزات لا تتوافق مع الإسلام أو العادات الشيشانية، وبينها الهدايا باهظة الثمن مثل خواتم الماس، معاطف الفرو، الأجهزة المنزلية، الشقق والسيارات، وما إلى ذلك.

وجاء في لائحة قواعد إقامة حفلات الزفاف في الشيشان أنه يجب ألا يزيد ثمن هدية الزفاف للعروس عن 50000 روبل، ويمكن أن تتضمن أيضا الشاي والسكر والكبش.

بينما لم يتم تحديد مبلغ مهر العروس، حيث ترك المبلغ حسب الرغبة وفقا للعادات الشيشانية المقبولة عموما.

المصدر: rbc.ru