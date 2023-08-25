هيئة الأمن الفدرالية تعتقل 6 عناصر من خلية إسلامية متطرفة في القرم

اعتقلت هيئة الأمن الفدرالية 6 عناصر من خلية "حزب التحرير" الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا.

أفاد بذلك مركز العلاقات العامة التابع للهيئة، حيث جاء في بيان له: "قامت هيئة الأمن الفدرالية بالتعاون مع الخدمة الفدرالية لقوات الحرس الوطني بقمع أنشطة خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي (حزب التحرير)، وتم القبض على خلية تتكون من 6 عناصر في التنظيم الإرهابي".

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وبحسب بيان الهيئة، قام المعتقلون بأنشطة غير قانونية تقوم على عقيدة ما يسمى بالخلافة العالمية، وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، والإطاحة بالنظام الحالي بالقوة. وباستخدام تدابير المؤامرة، قام المتهمون من خلال اجتماعاتهم بنشر الأيديولوجية الإرهابية بين سكان شبه جزيرة القرم، وتجنيد مسلمي شبه الجزيرة في صفوفهم، حيث تم العثور على "كمية كبيرة من المواد الدعائية لحزب التحرير الإسلامي المحظور في روسيا، ومعدات اتصالات ووسائط إلكترونية يستخدمها الحزب في تنفيذ أنشطة إرهابية، إضافة إلى مبلغ كبير من المال بالعملة الأجنبية مخصص لتلبية احتياجات الجماعة الإرهابية".

وكانت الهيئة قد ألقت القبض، يناير الماضي، على 9 أعضاء آخرين في خلية "حزب التحرير" ممن كانوا يقومون بتجنيد السكان الروس من بين المسلمين المحليين في شبه جزيرة القرم، ويتم التنسيق لعملهم من أراضي أوكرانيا.

المصدر: RT