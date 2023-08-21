 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين قرب القرم

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين قرب القرم

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين قرب القرم
Sputnik RAMIL SITDIKOV
سواحل القرم (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwio

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الاثنين إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، يوم 21 أغسطس، "إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مسيرات في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مسيرات في مقاطعة بيلغورود

وأضاف البيان أن "وسائل الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، وتم تحييدهما بوسائل التشويش الإلكتروني".

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كلم إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا