الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين قرب القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الاثنين إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، يوم 21 أغسطس، "إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين".

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وأضاف البيان أن "وسائل الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، وتم تحييدهما بوسائل التشويش الإلكتروني".

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كلم إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT