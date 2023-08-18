 
مباشر

بعد الهجوم على موسكو.. الأمم المتحدة تشجب أي هجمات ضد المواقع المدنية

أخبار روسيا

بعد الهجوم على موسكو.. الأمم المتحدة تشجب أي هجمات ضد المواقع المدنية
Globallookpress Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvzf

نددت الأمم المتحدة بأي هجمات على البنية التحتية المدنية، وذلك على خلفية الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين، يوم الجمعة: "لا نريد رؤية أي هجمات على البنية التحتية المدنية، ونرغب بأن ينتهي هذا النزاع".

إقرأ المزيد
إسقاط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو (فيديو)
إسقاط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو (فيديو)

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وذكر عمدة العاصمة أن حطام الطائرة المسيرة سقط في محيط مركز المعارض "إكسبوتسينتر" في حي الأعمال "موسكفا سيتي" بغرب العاصمة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا