بعد الهجوم على موسكو.. الأمم المتحدة تشجب أي هجمات ضد المواقع المدنية

نددت الأمم المتحدة بأي هجمات على البنية التحتية المدنية، وذلك على خلفية الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين، يوم الجمعة: "لا نريد رؤية أي هجمات على البنية التحتية المدنية، ونرغب بأن ينتهي هذا النزاع".

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وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وذكر عمدة العاصمة أن حطام الطائرة المسيرة سقط في محيط مركز المعارض "إكسبوتسينتر" في حي الأعمال "موسكفا سيتي" بغرب العاصمة.

المصدر: وكالات