مطالبات في "الدوما" الروسي بتشديد عقوبات تدنيس الكتب السماوية

دعا نائب رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي لشؤون الدفاع أليكسي جورافليوف إلى تشديد عقوبات تدنيس الكتب السماوية والمقدسات، لتصل إلى السجن عشر سنوات.

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وأشار إلى ضرورة التوعية حتى لا يفكر البعض مسبقا في ازدراء الأديان والمقدسات.

وقال: "علينا منع تحول بلادنا إلى حالة السويد، حيث أصبحت جميع أنواع الانحرافات جزءا من القاعدة منذ أمد هناك. علينا بالتوعية حتى لا يفكر البعض مسبقا في ازدراء الأديان والمقدسات".

وأضاف: "إذا أردت يوما أن تهين المؤمنين، فلتتحمل المسؤولية عن أفعالك. لا بد من الأخذ في الاعتبار أن هناك من هم على استعداد لبذل حياتهم دفاعا عن معتقداتهم. في واقع الأمر، يجب تعديل القانون الجنائي الروسي ليشمل السجن 10 سنوات لمن يدنس الكتب السماوية، وأن يعاقب بالشكل المناسب على السخرية من المؤمنين".

المصدر: RT