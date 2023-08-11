الأسطول الشمالي الروسي يبدأ تمرينا لحماية الطريق البحري الشمالي (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريب للقيادة والأركان على قيادة القوات التابعة للأسطول الشمالي، لأداء المهام المتعلقة بحماية سيادة روسيا في مياه الطريق البحري الشمالي.

وقالت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي في بيان لها، إن هذا التدريب، الذي بدأ اليوم الجمعة، هو "جزء لا يتجزأ من الدورة السنوية لتدريب هيئات القيادة والتحكم العسكرية (الأركان)) لقوات الأسطول الشمالي".

وذكر البيان أنه خلال التدريبات التي تجري بقيادة قائد الأسطول الشمالي ألكسندر مويسييف وتستمر عدة أيام، سينشر البحارة العسكريون مجموعة من السفن الاستكشافية لمنطقة القطب الشمالي، وبعد ذلك سيعيدون نشر جزء من القوات الساحلية لحماية اتصالات الطريق البحري الشمالي والمواقع المهمة والدفاع عنها.

إقرأ المزيد

وحسب البيان، فإن التمرين يتضمن أيضا "دراسة المناطق والظروف المحتملة لاستخدام مختلف أنواع القوات التابعة للأسطول الشمالي في المنطقة البحرية القطبية الشمالية، وسيتم خلاله تنفيذ عمليات خاصة لعزل مناطق العمليات، وتطويق وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع".

وأشار البيان إلى أنه يشارك في التدريبات أكثر من ثمانية آلاف عسكري و20 قطعة من السفن الحربية والغواصات وسفن الدعم، وخمس طائرات، وما يصل إلى 50 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة للتشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للأسطول الشمالي.

المصدر: "نوفوستي"