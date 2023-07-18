سفن حربية روسية تغادر فلاديفوستوك للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الصين (فيديو)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غادرت ميناء فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التعاون -2023".
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "غادرت مجموعة من السفن الحربية من أسطول المحيط الهادئ فلاديفوستوك للمشاركة في المناورة البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التفاعل - 2023"، التي ستجرى في يوليو في مياه بحر اليابان".
وذكر البيان أن البحرية الروسية تمثلها في التدريبات اثنتان من السفن الكبيرة المضادة للغواصات هما "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" وطرادان "غريمياشي" و "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف".
وفي وقت سابق، غادرت أربع سفن حربية وسفينة دعم للقوات البحرية الصينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة التدريبات.
المصدر: "نوفوستي"