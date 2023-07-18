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سفن حربية روسية تغادر فلاديفوستوك للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الصين (فيديو)

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سفن حربية روسية تغادر فلاديفوستوك للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الصين (فيديو)
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غادرت ميناء فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التعاون -2023".

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "غادرت مجموعة من السفن الحربية من أسطول المحيط الهادئ فلاديفوستوك للمشاركة في المناورة البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التفاعل - 2023"، التي ستجرى في يوليو في مياه بحر اليابان".

وذكر البيان أن البحرية الروسية تمثلها في التدريبات اثنتان من السفن الكبيرة المضادة للغواصات هما "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" وطرادان "غريمياشي" و "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف".

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وفي وقت سابق، غادرت أربع سفن حربية وسفينة دعم للقوات البحرية الصينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة التدريبات.

المصدر: "نوفوستي"

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