بيسكوف: وسائل الإعلام الغربية تعيش تحت الرقابة العسكرية

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن وسائل الإعلام الغربية "تعيش تحت الرقابة العسكرية الحقيقية"، مؤكدا أنها تتلقى "تعليمات" من الاستخبارات.

وقال بيسكوف خلال منتدى "أرض المعاني"، اليوم الأربعاء، إن "وسائل الإعلام الأنغلوسكسونية تحدد التوجهات في الإعلام العالمي حاليا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "هناك كثيرا من وسائل الإعلام الجادة، والعديد من الصحفيين الموهوبين والأذكياء والمهنيين، لكن الآن، وبسبب الحرب التي شنوها جميعا علينا، هم يعيشون تحت الرقابة العسكرية المطلقة".

وأردف أن "وسائل الإعلام الغربية المحترمة، أي الصحف وقنوات التلفزيون ومواقع الانترنت في الحقيقة، إن سمينا الأمور بأسمائها، تتلقى تعليمات من الاستخبارات، وتحصل على المعلومات المسربة التي كثيرا ما تعتبر كاذبة.. أكاذيب مفبركة بشكل محترف وممنهج".

المصدر: نوفوستي