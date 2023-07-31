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اكتشاف نحو 200 قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موسكو

أخبار روسيا

اكتشاف نحو 200 قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موسكو
Globallookpress Anton Kavashkin/Russian Look
صورة من الأرشيف
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أعلنت هيئات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو عن اكتشاف نحو 200 قذيفة تعود لعهد الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال الحفر بشمال موسكو.

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وقال مصدر في هيئات الطوارئ لوكالة "نوفوستي"، إن الذخائر من عيار 20 ملم اكتشفت بالقرب من السكك الحديدية في شارع روزانوف.

وأضاف أن الذخيرة كانت بعمق نحو متر واحد، وتم تطويق المكان على الفور، واستدعاء خبراء المتفجرات.

وأكد المصدر أنه تم إخراج الذخائر من المكان لإتلافها في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي

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