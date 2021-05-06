 
مباشر

روسيا.. مقتل شخصين بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أخبار روسيا

روسيا.. مقتل شخصين بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
Sputnik Kirill Braga
مدينة فولغوغراد الروسية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc9d

أكدت وسائل إعلام في منطقة غوروديشينسكي بفولغوغراد جنوب غربي روسيا، مقتل شخصين نتيجة انفجار ذخيرة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.

وفي 6 مايو الساعة 18:03 بتوقيت موسكو، وصلت رسالة للخدمة "112" حول انفجار ذخيرة من الحرب الوطنية العظمى.

وقالت إدارة خدمة الطوارئ، إن الانفجار وقع في منطقة غوروديشينسكي قرب قرية ساموفالوفكا، حيث أجرى فريق من المتطوعين أعمال بحث عن رفات جنود قضوا في الحرب.

وأضافت: "تم إرسال سيارتي إسعاف من مستشفى غوروديشينسكايا المركزي الإقليمي إلى مكان الحادث".

وتابعت: "تأكد الأطباء من مقتل رجل من مواليد عام 1961، وصبي من مواليد 2005".

وفتح الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على  ملابسات الحادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا