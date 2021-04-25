روسيا.. مقتل شخصين بانفجار قنبلة يدوية

أفادت وسائل إعلام روسية بأن شخصين لقيا مصرعهما جراء انفجار قنبلة يدوية الليلة الماضية داخل شقة في مجمع سكني بمدينة نوفو أورالسك بمقاطعة سفيردلوفسك.

ووفقا لتقارير إعلامية، أسفر الحادث عن مقتل رجل عمره 39 عاما وفتاة عمرها 18 عاما.

ويرجح أن يكون الانفجار قد نجم عن حادث عرضي، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الضحيتين كانا مخمورين.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن الرجل ورث عن جده القنبلة التي أودت بحياته.

المصدر: وكالات