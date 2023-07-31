فورونيج.. اعتقال ثلاثة مواطنين بتهمة خيانة الدولة الروسية

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الاثنين، باعتقال ثلاثة من سكان مقاطعة فورونيج لتعاونهم مع حركة "القطاع الأيمن" الأوكرانية التي تعتبر في روسيا منظمة إرهابية محظورة.

وذكر البيان أنه تم توجيه تهمة خيانة الدولة ضد المعتقلين ويجري التحقيق معهم.

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وقال البيان: "قطع الأمن الفيدرالي نشاطات غير قانونية لثلاثة مواطنين روس، من سكان مقاطعة فورونيج، لتورطهم في خيانة الدولة على شكل تقديم المساعدة لممثلي الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة - القطاع الأيمن بهدف إلحاق الضرر بأمن روسيا".

وثبت للأمن الروسي أن المعتقلين الثلاثة، نقلوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية والبنية التحتية للنقل إلى القوميين الأوكرانيين.

وتم فتح قضية جنائية للتحقيق معهم، وفقا للمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسية (خيانة الدولة).

المصدر: نوفوستي