 
مباشر

فورونيج.. اعتقال ثلاثة مواطنين بتهمة خيانة الدولة الروسية

أخبار روسيا

فورونيج.. اعتقال ثلاثة مواطنين بتهمة خيانة الدولة الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vs2d

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الاثنين، باعتقال ثلاثة من سكان مقاطعة فورونيج لتعاونهم مع حركة "القطاع الأيمن" الأوكرانية التي تعتبر في روسيا منظمة إرهابية محظورة.

وذكر البيان أنه تم توجيه تهمة خيانة الدولة ضد المعتقلين ويجري التحقيق معهم.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يقبض على موظف مصرفي موّل قوات كييف
الأمن الروسي يقبض على موظف مصرفي موّل قوات كييف

وقال البيان: "قطع الأمن الفيدرالي نشاطات غير قانونية لثلاثة مواطنين روس، من سكان مقاطعة فورونيج، لتورطهم في خيانة الدولة على شكل تقديم المساعدة لممثلي الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة - القطاع الأيمن بهدف إلحاق الضرر بأمن روسيا".

وثبت للأمن الروسي أن المعتقلين الثلاثة، نقلوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية والبنية التحتية للنقل إلى القوميين الأوكرانيين.

وتم فتح قضية جنائية للتحقيق معهم، وفقا للمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسية (خيانة الدولة).
المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا