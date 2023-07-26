بوتين يلتقي السيسي وآبي أحمد في بطرسبورغ

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد يوم الأربعاء عددا من اللقاءات عشية انطلاق قمة "روسيا – إفريقيا" التي ستجري في بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو.

ومن المقرر أن يجري بوتين صباح الأربعاء لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وفي وقت لاحق مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وكان بوتين قد التقى بالزعيمين خلال القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي عام 2019.

وسيجري بوتين كذلك مباحثات مع رئيسة مصرف "بريكس" للتنمية، رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف، التي تم انتخابها رئيسة للمصرف في مارس الماضي في شنغهاي.

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وخلال قمة "روسيا – إفريقيا" سيعقد الرئيس بوتين عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول الإفريقية في غضون 4 أيام من 26 إلى 29 يوليو. وفي ختام القمة سيشارك بوتين في مأدبة الغداء مع زعماء الدول المشاركة في مبادرة سلام خاصة بأوكرانيا، وهي جمهورية جنوب إفريقيا وجزر القمر والكونغو ومصر والسنغال وزامبيا وأوغندا.

وسيحضر بعض الزعماء الأفارقة العرض العسكري للقوات البحرية الروسية يوم الأحد 30 يوليو.

وخلال القمة سيلقي الرئيس الروسي كلمة، ستتضمن تقييما لحالة العلاقات الدولية المعاصرة وبلورة نظام عالمي جديد مبني على تعددية الأقطاب ومساواة كافة الدول المستقلة.

المصدر: تاس