موسكو تكشف آخر تطورات الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس ومواعيدها

أكد نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس وفق الجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين سابقا، مشيرا لعدم وجود أي تغييرات في هذا الشأن.

وقال ريابكوف في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي لنادي "غورتشاكوف": "تم الإعلان عن جدول العمل المتعلق بحل هذه القضية في تصريحات للرئيس الروسي. وننطلق من حقيقة أنّه لا يزال ساري المفعول. ولا توجد تغييرات أو إضافات على ما قيل سابقا في هذا المجال".

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وتابع ريابكوف "أود أن أؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد أي نقل للسيطرة القائمة على الأسلحة النووية إلى أي شخص في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن".

وقال بوتين في يونيو الماضي، في "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، إن الشحنات النووية الأولى قد تم تسليمها بالفعل إلى الأراضي البيلاروسية، و"بحلول نهاية العام، سنكمل هذا العمل بالتمام والكمال".

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، صرّح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بأن واشنطن لا ترى أي إجراءات تحضيرية ملموسة من جانب روسيا لاستخدام الأسلحة النووية.

وأشار بيرنز إلى أنه عقد اجتماعا خاصا مع رئيس المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، للتحذير من عواقب استخدام الأسلحة النووية في النزاع بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي