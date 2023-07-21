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الكرملين: تعديل سن التجنيد في روسيا رهن قرار وزارة الدفاع

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الكرملين: تعديل سن التجنيد في روسيا رهن قرار وزارة الدفاع
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الكلمة الفصل في تعديل سنة الاستدعاء للتجنيد في روسيا تعود لوزارة الدفاع.

وقال: "ما زالت هذه المبادرة التشريعية منظورة أمام مجلس "الدوما" ووزارة الدفاع، والأهم في ذلك موقف وزارة الدفاع".

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وكان رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" أندريه كارتابولوف أعلن تبنّي مشروع قانون رفع سن التجنيد من 18 إلى 30 عاما بالتلاوة الأولى، وذلك بعد أن نص مشروع القانون في التلاوة الأولى على رفع سن التجنيد من 18 إلى 21 عاما، أي إتاحة تأجيل استدعاء الملزمين بخدمة العلم حتى السن المذكورة.

المصدر: "نوفوستي"

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