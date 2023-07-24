المغني الروسي شامان يطلق فيديو لأغنية سجلها بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا

نشر المغني الروسي الصاعد ياروسلاف درونوف الملقب بشامان، فيديو لأغنية سجلها في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعبيرا جديدا منه عن تضامنه مع الجنود الروس وإيمانه بنصرهم.

وتعبّر الأغنية عن تصميم الجندي الروسي المؤمن بالقيم الخالدة وقدرته على تحدي الصعاب، مستلهما بمآثر أجداده العسكرية المترسخة منذ نشأة روسيا الأولى.

ويظهر كليب الأغنية مشاهد من العملية العسكرية الروسية المستمر بجهود الأطباء والمراسلين العسكريين وسكان المناطق المحررة يدا بيد للدفاع عن روسيا وحماية مصالحها.

وقال شامان إن "أصعب المعارك هي المعركة مع نفسك من أجل أن تصبح أفضل وأكثر صفاء. والمثال الملهم بالنسبة إلينا هو الناس الذين لا يعرفون التعب، وهم يقومون بأداء واجبهم لأنهم يعلمون أن روسيا بأسرها وراءهم، ومصيرها يتوقف على كل منهم".

يذكر أن المغني شامان أيّد العملية العسكرية الخاصة منذ انطلاقها، وقدم حفلات موسيقية كثيرة في المستشفيات أمام الجنود الجرحى، فضلا عن حفلاته في ماريوبول ولوغانسك وخيرسون المحررة.

المصدر: نوفوستي